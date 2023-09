Grave incidente sul lavoro a Trofarello: crolla una impalcatura e travolge operaio

Non si è ancora spento l'eco della tragedia di Brandizzo, che la provincia di Torino fa i conti con un altro incidente sul lavoro. Stavolta l'episodio si è verificato a Trofarello, dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 settembre, un operaio 22enne è stato travolto dal crollo di una impalcatura.

Rimasto sotto le macerie

Il fatto è avvenuto alla Caredio Group, ditta sita in via Molino della Splua. Le notizie sono ancora frammentarie: il giovane è tuttora sotto la macerie, i soccorritori stanno lavorando per estrarlo.

Trasportato al Cto

AGGIORNAMENTO: Attorno alle 16.30 l'operaio è stato trasportato d'urgenza al Cto, le sue condizioni sono gravissime. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri di Moncalieri assieme ai tecnici dello Spresal dell'Asl To5.

Prognosi di 60 giorni

In serata, attorno alle 19, sono giunte notizie un minimo confortanti: il giovane operaio è sveglio e cosciente, ha traumi vertebrali e lesioni toraciche, ma non è in pericolo di vita: la prognosi è di 60 giorni.