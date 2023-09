Metropolitana, Rivoli stazione inaccessibile: off limits per disabili, anziani e passeggini

Una metropolitana per pochi. Non è il simbolo dell'inclusività la stazione della metro di piazza Rivoli, totalmente inaccessibile per chiunque abbia difficoltà a deambulare: disabili, anziani, passeggini.



Sì, perché la stazione di Rivoli si presenta alla ripresa del servizio con entrambe le scale mobili esterne rotte. Lo stesso vale per l’ascensore che, tra corso Vittorio Emanuele e corso Francia, trasporta passeggeri dalla superficie a sottoterra e viceversa. Non funzionante. Il risultato? Chi può va altrove, alcuni scelgono l’auto. Perché prendere la metropolitana per loro o è impossibile o è un vero e proprio percorso a ostacoli.

“È incredibile, speravo che dopo un mese almeno una scala mobile fosse funzionante. O l’ascensore. E invece niente” afferma una signora di 80 anni. È piena di sacchetti della spesa, ha il fiatone. Difficilmente, potendo scegliere, prenderà ancora la metropolitana a Rivoli.

Chi non ha un’alternativa è invece costretto a districarsi, sudare e cercare di portare pazienza: da Palazzo Civico infatti fanno sapere che la stazione Rivoli sarà oggetto di manutenzione entro metà settembre. Una buona notizia per le migliaia di persone che ogni giorno transitano di lì.