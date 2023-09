Spazio 211, la Regione scende in campo per evitare la chiusura

Ieri l'annuncio dell'Associazione Spazi Musicali ETS: lo Spazio 211 chiude, stufo di fare i conti con furti, raid notturni e problemi di ogni genere legati alla sicurezza.

Ricca: "Evitiamo una sconfitta per tutta la città"

E adesso la Regione Piemonte annuncia di essere pronta a scendere in campo per evitare che la storica realtà di via Cigna possa non riaprire più i battenti: “La chiusura dello Spazio 211, vittima di numerosi attacchi vandalici e criminali, segnerebbe una sconfitta gravissima per la città e per un quartiere che ha bisogno di sicurezza e riscatto", ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca.

"É necessario aprire un tavolo con la Regione, i gestori, la Città di Torino e la Prefettura per studiare una soluzione che permetta a chi porta cultura nei quartieri di non dover arretrare davanti alla prepotenza della criminalità. Come Regione siamo pronti a fare tutto quello che è necessario per superare questa crisi e credo che il recente stanziamento di un milione di euro per intensificare la presenza di pattuglie interforze possa andare nella direzione di portare sicurezza in aree di Torino lasciate troppo a lungo da sole”, ha concluso Ricca.

Forza Italia: "Problema serio, non va banalizzato"

Sul tema sono intervenuti anche Il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente coordinatori provinciale e cittadino per Forza Italia: "Se associazioni attive sul territorio da oltre trent’anni alzano bandiera bianca come ha fatto Spazi Musicali ETS è la certificazione di un problema serio che va affrontato e non banalizzato. Lo sfogo dell'Associazione è una vera e propria denuncia. Se il Sindaco non lo vuole fare si chieda la nomina di un Commissario per la Sicurezza e per le nuove Povertà. La risposta di Pentenero su Spazio 211 è tardiva visto che le sollecitazioni arrivano oltre il tempo massimo visto lo scaricabarile giocato fino ad oggi".

"Se una volta si additivano solo delle porzioni di quartiere in città come aree a rischio sicurezza ora il problema è diffuso ovunque. L’Alto San Donato era una zona più associata a Cit Turin e alla Crocetta che non a Barriera di Milano o a Mirafio. La denuncia sfogo del marito di Appendino qualche settimana fa dovrebbe far aprire gli occhi a chi, a Palazzo di Città, si aggrappa alle percentuali per sottostimare un problema che è reale e che scoraggia gli investimenti in città e con essi l’occupazione", hanno concluso Rosso e Fontana.