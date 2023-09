Strage di Brandizzo, nuova giornata di audizioni alla procura di Ivrea

Nuova giornata di audizioni di persone informate sui fatti oggi in procura a Ivrea nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente ferroviario di Brandizzo costato la vita a cinque operai investiti e uccisi nella notte tra mercoledì e giovedì da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari.

Ieri, intanto, per diverse ore è stata ascoltata dai magistrati che conducono l’inchiesta la dipendente di Rfi che la notte dell’incidente era in contatto con l’addetto Rfi, ora indagato, si trovava sui binari in stazione. Dalle conversazioni telefoniche acquisite dagli investigatori, per tre volte la donna avrebbe detto che non era possibile cominciare i lavori sui binari perché era previsto il passaggio di un treno.

Intanto la vicenda di Brandizzo arriva anche in Parlamento: oggi è in programma un'audizione sui fatti di Brandizzo alla Commissione Lavoro della Camera con sindacati e management di Rfi, mentre il deputato Aboubakar Soumahoro ha presentato un'interrogazione ai ministri del Lavoro e dei Trasporti per fare chiarezza su quanto è accaduto.