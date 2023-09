Un sorso di caffè torinese per la Divina del nuoto: Vergnano supporta la academy di Federica Pellegrini

Un sorso di caffè tipicamente torinese per l'iniziativa della Divina del nuoto. Caffè Vergnano e Federica Pellegrini danno nuova linfa alla collaborazione che, tramite il progetto di sostenibilità sociale Women in Coffee , mette a disposizione due borse di studio che andranno a supportare giovani talenti e la loro passione per il nuoto in un percorso dedicato all’interno della Fede Academy .



Il progetto, ideato e sviluppato insieme al marito ed ex allenatore Matteo Giunta, è per Federica un modo per motivare i giovani, far crescere la loro consapevolezza e avvicinarli al nuoto. Un mondo con valori che vengono condivisi dalla storica azienda torinese. “Women in Coffee nasce nel 2018 con uno scopo ben preciso, quello di favorire un processo di crescita, di autodeterminazione e di miglioramento nelle donne e non solo. Siamo felicissimi, come Caffè Vergnano, di essere al fianco della Fede Academy fin dalla sua nascita perché siamo sicuri che assieme potremo fare la differenza e contribuire al sogno di molti giovani futuri campioni di nuoto”, commenta Carolina Vergnano.