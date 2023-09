Alberi di corso Belgio, gli oppositori si danno appuntamento davanti al tribunale quando ci sarà ludienza

Mancano pochi giorni all'udienza in programma presso il Tribunale di Torino in cui si discuterà del ricorso d'urgenza presentato dal Comitato “Salviamo gli alberi di corso Belgio” nel tentativo di bloccare definitivamente il progetto di sostituzione delle alberate del viale di Vanchiglietta proposto dalla Città e poi sospeso e infine parzialmente modificato.



Presidio davanti al Tribunale di Torino

In vista dell'importante appuntamento, in programma mercoledì 13 settembre, il gruppo di cittadini ha indetto un presidio davanti a Palazzo di Giustizia proprio per “accompagnare” l'incontro che avverrà nelle aule di Palazzo di Giustizia; il ritrovo è stato fissato per le 11 davanti all'ingresso principale in corso Vittorio Emanuele 130.



Arriverà una soluzione?



Mentre prosegue il sit in permanente in corso Belgio, che ai cittadini ha visto aggiungersi diverse anime tra cui associazioni ambientaliste, ecologiste e gruppi politici auto-organizzati, uno dei casi dell'estate troverà quindi una soluzione definitiva? La cosa certa è che gli incontri di questi mesi tra le due parti in causa hanno portato a un sostanziale “nulla di fatto”.L