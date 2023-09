Sabato 16 settembre “I Pifari del Doge” al Castello Della Manta

Sabato 16 settembre alle ore 17.30, nell’ambito del Marchesato Opera festival, saranno di scena I Pifari del Doge, presso la Cappella del Castello della Manta, con il concerto "SONAR ET DANZAR DE CORTE - Musica nelle Corti Italiane fra '500 e '600".

I Pifari del Doge hanno debuttato nel 2014 nella rassegna musicale “I Fiori musicali” presso la Riformierte Kirche di Hinwil (Svizzera). Hanno eseguito concerti per Asolo Musica a partire dal 2015 in sedi storiche di pregio del Veneto. Recentemente hanno partecipato al quarto festival corale internazionale tenutosi a Venezia rievocando in piazza S. Marco una ricostruzione esecutiva storica. Ad agosto 2016 debuttano per OperaestateFestival di Bassano, con un originale programma dedicato ai celebri musicisti e costruttori Bassano, attivi presso la corte inglese all’epoca di Shakespeare; hanno tenuto concerti nella provincia di Treviso e Verona per conto dell’associazione Asolo Musica. Hanno partecipato al festival Musica Cortese di Gorizia. Invitati dalla Filarmonica Cittadellese nell’ambito della mostra “il genio e l’ingegno: le macchine di Leonardo da Vinci”, si sono esibiti anche al Teatro Sociale di Cittadella. Hanno suonato a Firenze e a Padova dove hanno preso parte alla rassegna Girovagarte promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, e per il Festival Barocco Europeo di Sacile, presso la festa della corte del castello di Valvasone (PN).

I Pifari del Doge sono Stefano Vezzani, pifaro soprano, Federico Rattin, pifaro soprano, contralto e flauto dolce, Marzia Pellizzato, flauto dolce, Paolo Tognon, dulciana tenore, Claudio Sartorato, dulciana basso, Andrea D’Incà, trombone, Moreno Tortora, percussioni.

Il Marchesato Opera Festival è organizzato dall'Associazione Gli Invaghiti Ets, in collaborazione con la scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, nella nuova Direzione Artistica affidata a Fabio Furnari.

Si ringrazia la Città di Saluzzo per il sostegno.

Per informazioni contattare la Scuola APM chiamando il numero 0175.47031 o scrivendo a: apm@scuolaapm.it