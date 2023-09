Nichelino, non solo incivili al parco del Boschetto: ora c'è il rischio giungla

In un passato nemmeno troppo lontano (l'ultima Pasquetta, ndr) il parco del Boschetto di Nichelino era diventata quasi una zona franca in cui gli incivili la facevano da padroni quando andavano a fare il picnic.

Non solo vandali e incivili

Bottiglie e lattine gettate a terra, sporcizia, rifiuti lasciati ovunque: l'Amministrazione aveva dovuto chiedere controlli e interventi straordinari alla Polizia locale per provare a scovare coloro che trasformavano un'area pubblica in una sorta di discarica a cielo aperto. Negli ultimi tempi, però, si iniziano a susseguire le segnalazioni dei runner o di chi ama fare jogging, perché l'area del Boschetto in certi tratti assomiglia quasi ad una giungla.

Erba alta e non tagliata

Erba alta, arbusti che in certi casi arrivano a coprire le panchine o ad invadere il camminamento, per non parlare di punti in cui il verde non tagliato supera anche il metro e mezzo di altezza. Col rischio che una famiglia con bimbi piccoli possa quasi rischiare di vederli sparire in mezzo all'erba, se sceglie il Boschetto per andare a consumare la merenda o il pranzo fuori porta la domenica.

Insomma, serve al più presto un'opera di messa a punto dell'area da parte del Comune, per restituire il giusto decoro sempre ad un'area verde tra le più belle della cintura sud di Torino.