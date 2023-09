Guardie armate contro gli abusivi: così la Regione risolve il problema degli alloggi occupati

Guardie armate di giorno, controlli notturni. E’ questa la ricetta pensata dalla Regione Piemonte e Atc per fermare una volta per tutte gli occupanti abusivi delle case popolari.

L’esperimento è in corso nelle sei palazzine di corso Racconigi 25, dove Atc ha degli alloggi in fase di ristrutturazione. Case che erano già state occupate, con residenti e negozianti minacciati, come ricordato dal consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle, che ha presentato un’interrogazione sul tema.



Caucino: "Situazione sotto controllo"

“Oggi la situazione è tranquilla, monitorata. Abbiamo attivato una guardiana diurna e un controllo notturno che impedisce che oggi possano esserci ulteriori occupazioni abusive, vista anche la costante presenza di maestranze al lavoro nel cantiere” ha risposto l’assessore al Welfare Chiara Caucino. Insomma, problema risolto? Per il momento parrebbe di sì, ma il condizionale è d’obbligo e l’efficacia della soluzione va testata nel tempo.



Alloggi murati per scoraggiare gli abusivi

Un altra mossa anti abusivi è stata la muratura degli edifici vuoti, rendendoli di fatto inaccessibili. Una volta terminati i lavori (31 dicembre 2023 termine ultimo), gli alloggi verranno poi riaperti e resi disponibili ai legittimi assegnatari.

Nelle restanti due palazzine del complesso che si affaccia anche su via Revello e Chianocco, sono previste ristrutturazioni con fondi Pinqua e Cipe, che inizieranno nei prossimi mesi per terminare nel 2025.