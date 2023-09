Domenica la musica di Rivarolo a Cambiano

11 allievi scelti fra le classi di canto dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo diretti da Laura Conti, Dario Salomone e Iris Piovano sono stati scelti per allietare il pomeriggio di domenica 17 settembre a Cambiano.

“Cambiano come Montmartre” è una manifestazione artistica che accoglie ogni anno pittori provenienti da tutta Italia in un’estemporanea d’arte, insieme a molte iniziative artistiche a rappresentare diversi linguaggi espressivi e partecipativi, nell’arte e nel sociale. Giunta alla XXXVI edizione, la manifestazione è stata rinnovata negli ultimi anni, con le edizioni tematiche dedicate a contenuti e a modalità di partecipazione sempre attuali.

Durante i corsi estivi che si sono svolti presso l’associazione Rivarolese dal 3 al 7 luglio Dario Salomone, cantante laureato presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e da 15 anni docente presso l’ente Rivarolese, ha curato la preparazione e gli arrangiamenti di una decina di brani pop e rock anni 70 del novecento che hanno segnato la storia della musica moderna vuoi per la tessitura musicale, vuoi per la ricerca dei testi o per la curiosità della storia che gli stessi brani hanno avuto nel corso degli anni a seguire.

L’impegno di tutti i cantanti, che si sono preparati nella duplice veste di solisti e di coristi, è stato rivolto alla preparazione di uno spettacolo che si svolgerà appunto domenica 17 settembre a partire dalle ore 15.30 nella Piazza del Comune di Cambiano insieme con tanti altri artisti di strada per sensibilizzare il tema dell’”amica acqua” .