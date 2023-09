Terminati i lavori su via Accademia e via Po: ecco le linee che da domani riprendono il percorso regolare

Passata l'estate di lavori e deviazioni, con l'autunno i bus che attraversano il centro di Torino riprendono il loro normale percorso. Sono infatti terminati nelle scorse ore i cantieri di sistemazione della sede stradale in via Rossini, via Po e via Accademia Albertina. Da domani quindi le linee 6, 8 e 68 riprendono i loro regolari percorsi in entrambe le direzioni, su via Accademia Albertina e via Rossini.

Percorso regolare per 61 e Star1

Anche le linee 61, Star1, Night Buster S905 e S908 dal 15 settembre riprendono i loro regolari percorsi:

LINEA 61 riprende regolare percorso e fermate, in entrambe le direzioni: da piazza Gran Madre per Ponte Vittorio Emanuele I – via Po – via Accademia Albertina – corso Vittorio Emanuele II.

LINEA STAR1: riprende percorso direzione corso Regina Margherita: da via XX Settembre per via Santa Teresa – piazza Carlo Emanuele II – via Accademia Albertina – via Rossini – corso Regina Margherita; direzione via Cavalli: da via Sant’ Ottavio per via Gaudenzio Ferrari – via Rossini – via Accademia Albertina – piazza Carlo Emanuele II – via Accademia Albertina – via Giolitti.

LINEE S05 (NIGHT BUSTER VIOLA) – S08 (NIGHT BUSTER BLU): riprendono regolare percorso per via Accademia Albertina – piazza Carlo Emanuele II – via Accademia Albertina – via Po – piazza Vittorio Veneto in entrambe le direzioni.

Linee ancora deviate

Proseguono le variazioni delle seguenti linee:

LINEA 7 (solo giorni festivi): capolinea fermata nord di piazza Carlo Emanuele II – via Accademia Albertina – corso Vittorio Emanuele II – corso Vinzaglio – via Cernaia – via Pietro Micca – via San Tommaso – via Arsenale – corso Vittorio Emanuele II – via Accademia Albertina – piazza Carlo Emanuele II (Carlina)