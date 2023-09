Moncalieri, le associazioni del territorio registrano il 'tutto esaurito' al Polifunzionale: "Facciamo rete"

Per Moncalieri è stato un momento di incontro e di condivisione molto partecipato, perché ha riunito sotto lo stesso tetto, il centro polifunzionale di Santa Maria, 22 associazioni del territorio: "Insieme per fare squadra", è stato l'invito del sindaco Paolo Montagna, presente assieme agli assessori Davide Guida e Silvia Di Crescenzo, per una città che vuole stare sempre dalla parte delle persone.

"Fare rete per aiutare i più fragili"

"Abbiamo ragionato sui modi e gli strumenti per fare rete e aiutare i più fragili", ha aggiunto il primo cittadino, che poi si è concesso un brindisi assieme al Maestro Ugo Viola, ideatore e factotum del Moncalieri Jazz Festiva, che per l'occasione ha vestito i panni del docente universitario, all'Infopoint della città.

Poi è stato il momento della festa patronale di Santa Maria, la borgata in cui è nato e cresciuto il sindaco Montagna, che poi ha preso parte all'Open day party della scuola dell'infanzia Boccardo, che ha scongiurato il rischio di chiusura dando il via al nuovo anno scolastico.

Conto alla rovescia per Gusto Festival

Per chiudere un salto al campo sportivo, per il debutto casalingo delle ragazze del Moncalieri calcio, mentre la città inizia a prepararsi al grande evento di Gusto Festival, che accenderà il mese di ottobre nel segno di cibo ed enogastronomia.