Regio Parco, recuperato un alloggio Atc occupato abusivamente

Un alloggio occupato abusivamente al piano terra del condominio Atc di via Moncrivello 1 è stato recuperato nel primo pomeriggio dalla polizia municipale, grazie alla segnalazione dei residenti del complesso che hanno notato la temporanea assenza del nucleo occupante.

Sul posto, i vigili e il personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale hanno potuto recuperare e mettere in sicurezza l’appartamento. Atc ha fatto cambiare la serratura e installato il sistema d’allarme. "Ringrazio i residenti per la fondamentale collaborazione che hanno prestato – ha dichiarato il presidente dell’Atc Emilio Bolla - e le forze dell’ordine per il pronto intervento che ha permesso di poter nuovamente disporre dell’alloggio, che sarà riconsegnato nel più breve tempo possibile alla Città per nuove assegnazioni. Il rispetto della legalità è fondamentale: in un recente sopralluogo nella zona abbiamo avuto modo di verificare come la richiesta di interventi incisivi per il ripristino delle condizioni di vita civile da parte degli abitanti del quartiere sia pienamente giustificata".