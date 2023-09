A Torino promosso il trasporto scolastico per disabili: +22% di utenti nel 2023-2024

A Torino il trasporto scolastico per disabili funziona: a certificarlo sono i numeri di chi usufruisce del servizio. Se all'inizio nell'anno scolastico 2022-2023 i bambini e ragazzi che usavano i bus comunali per raggiungere la scuola erano 327, a distanza di 12 mesi risultano iscritti 400 allievi per 1.434 tratte giornaliere in media.