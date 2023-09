Un grande successo per la Notte bianca a Borgaretto

Una lunga serata per dire addio all'estate e dare seguito alla festa di Sant'Anna che aveva animato il weekend dall'8 al 10 settembre. A Borgaretto ieri, sabato 23 settembre, è andata in scena la Notte bianca, tra musica dal vivo, esibizione delle scuole di danza del territorio, sfilate di moda e attività commerciali aperte fino a tardi.

Un'occasione per stare insieme, che ha radunato molti residenti della frazione di Beinasco in un settembre ricco di appuntamenti per la città guidata da Daniel Cannati. E il sindaco ha rilanciato: "Siamo già al lavoro per un ricco calendario di eventi per l'autunno e il Natale da vivere insieme".