Nichelino, con la Fiera di Stupinigi si concludono i festeggiamenti di San Matteo

Una sorta di appendice dei dieci giorni di festeggiamenti per San Matteo. Nel prossimo fine settimana Nichelino organizza la decima edizione della Fiera di Stupinigi: tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in programma mercatini, mostre fotografiche, momenti di spettacolo e appuntamenti enogastronomici.

Sabato 30 settembre

10.00 Mercatino delle pulci nei controviali

L’Infopoint di viale Torino, 4 ospiterà:

15.30 Inaugurazione mostra fotografica “L’isola di Calypso – Gozo” a cura di Fotoclub 4clik Nichelino.

15.30 – 18.30 Spazio espositivo di prodotti tipici e lavorazioni merletti artigianali maltesi a cura della città gemella di Victoria e presenza della delegazione della città gemella francese di Caluire et Cuire.

(La mostra e lo spazio espositivo saranno presenti anche nella giornata di domenica 1 ottobre).

17.00 Convegno “Stupinigi Fertile – Un progetto a lenta lievitazione: dal grano di Stupinigi alla panificazione sociale”.

18.30 Inaugurazione del punto vendita dei prodotti di Stupinigi e aperitivo (Viale Torino 12G) .

21.30 – Chiesa Antica SS. Trinità, via Stupinigi 16 – Nichelino

Concerto “Insieme in musica”, con la partecipazione di Pierre Louis Attard , violinista della Malta Philharmonic Orchestra e con la Scuola Civica Musicale “Vincenzo Corino” di Nichelino.

Domenica 1° ottobre

10.00 – 18.00 Vasta area espositiva di piccoli e medi produttori del territorio, filiere di eccellenza del Piemonte, Coldiretti, hobbisti, mercatino dell’usato, bancarelle, esposizione macchine agricole lungo viale Torino.

11.00 – Inaugurazione della Fiera, presso l’area palco, alla presenza dei rappresentanti del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione di Stupinigi (Sindaci dei Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano e Vinovo, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e Fondazione Ordine Mauriziano), l’Associazione Stupinigi è… e del Consorzio Agrario Cap Nord Ovest. Esibizione Junior Band “Giacomo Puccini”.

Presentazione del decennale del Progetto “Stupinigi Fertile” e del nuovo silos per lo stoccaggio del grano della Filiera di Stupinigi. Saranno presenti le maschere nichelinesi Madama Farina e Monsù Panaté e il Gruppo Storico Conte Occelli.

12.00 Stupinigi a Tavola – Area Country Food Agricolo. L’associazione “Stupinigi è…” propone un menù a base dei prodotti genuini delle aziende agricole del Distretto Reale di Stupinigi:

• Viale Torino fronte Podere San Carlo: polenta, salsiccia e cinghiale del parco a cura dell’Associazione Stupinigi è… Prenotazioni in loco fino ad esaurimento posti

• Podere “S. Umberto”: krinbab (prodotto a base di carne locale di qualità), polpette, hamburger, carne cruda, a cura della Azienda Agricola Piovano

• Podere “San Carlo”: agnolotti della casa, zabaione, nuove ricette di focaccia “guanciotta” a cura del Ristorante Sabaudia; pizza e focaccia con la farina di Stupinigi e Birra Biova a cura di Panacea Social Farm; gelato con latte del Parco naturale di Stupinigi a cura della Agrigelateria Dolcivizi

• Podere “San Raffaele”: ristoro con prodotti orticoli del territorio, arrosticini e servizio di caffetteria con lo speciale caffè della casa a cura del caffè Villa Reale.

15.00 Sfilata delle maschere, personaggi storici e folkloristici italiani e internazionali con le maschere di Stupinigi Madama Farina e Monsù Panatè.

16.00 presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi presentazione del primo Libro-Registro Internazionale delle Maschere, Personaggi Storici e Folkloristici a cura di A.M.I. (Associazione Maschere Internazionali Personaggi Storici e Folkloristici)

16.00 Miraflowers Girls Band in concerto all’Infopoint in viale Torino 4 – Stupinigi

Eventi e animazioni

Pillole di storia con il Gruppo Storico Conte Occelli, rappresentazione degli antichi mestieri con ilGruppo Storico Amici di S.Vittore Priocca, musica country a cura di Old Wild West. Dimostrazione equestre di alta scuola a cura di Art of Riding, con lo spettacolo “I Cavalli dei Re” e Dimostrazioni di mascalcia (l’arte della ferratura degli zoccoli di equini e bovini).

E ancora: passeggiate a dorso d’asino e tiro con l’arco a cura di Asintrekking ASD.

Laboratori didattici gratuiti

Presso Emporio Panacea Social Farm (Viale Torino, 12)

ore 10,00 – Panificazione collettiva e solidale: produzione di pane con la pasta madre e la farina della Filiera di Stupinigi a cura di Panacea Social Farm e della Comunità Laudato Si’ di Stupinigi,

ore 14,30 – Avvicinamento all’apicoltura a cura di Miemole, alla scoperta dei segreti dell’arnia,

ore 15,30 – “Facciamo i biscotti contadini” laboratorio di pasticceria a cura di Panacea Social Farm.

Lungo le Rotte del Re…in carrozza: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 passeggiate in carrozza nel Parco di Stupinigi, alla scoperta dell’ambiente naturale e faunistico.