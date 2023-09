Una settimana al concerto per i rider: flash mob vicino a Palazzo Nuovo. "Raccogliamo fondi per sostenere la causa" [VIDEO]

Una settimana di attesa, poi sarà musica nelle casse, ma anche messaggi (non in bottiglia) da leggere e mandare a memoria. Si avvicina "Riders on the storm", il concerto-evento organizzato al Bunker di via Paganini 0 da Nidil Cgil Torino insieme ad Arci e ad altre realtà del territorio.



Sfruttando il gioco di parole con il celebre brano dei Doors, l'obiettivo è accendere i riflettori non solo sulla buona musica, ma anche sulla condizione lavorativa delle persone che effettuano consegne a domicilio e che chiedono tutele e garanzie a 360 gradi, a cominciare dalla collocazione contrattuale.

Per dare evidenza all'evento, gli organizzatori (e i rider stessi) si sono dati appuntamento questo pomeriggio vicino a Palazzo Nuovo, all'incrocio tra via Sant'Ottavio e via Verdi. Con bici, borsoni e microfono hanno ribadito l'appuntamento, a partire dalle 18. "".L'evento si terrà nel palco all'aperto del Bunker, a partire dalle 18, con la partecipazione di band storiche del panorama torinese come