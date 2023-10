Vanchiglia, quando la rotonda diventa una “foresta” la visibilità scarseggia

Quando la rotonda si trasforma in una vera e propria “foresta”: è quanto accade in lungo Dora Siena angolo via Ricasoli, subito dopo il Campus Luigi Einaudi e la residenza universitaria “Olimpia”. L'erba, infatti, ha letteralmente invaso non solo lo spartitraffico centrale, ma anche le aiuole laterali.

Scarsa visibilità

La presenza della folta vegetazione riduce di gran lunga la visibilità sia per chi arriva dal Campus, sia per chi arriva dall'incrocio con corso Tortona. Dalla Circoscrizione 7, però, rassicurano sull'imminente sfalcio: “Verrà effettuato nei prossimi giorni” spiega la coordinatrice all'ambiente Mara Sara Inì.

L'ironia della Lega

La situazione, nel frattempo, ha attirato le ironie dell'opposizione e, in particolar modo, della Lega: “Inizio a pensare - ha commentato sui social la consigliera Daniela Rodia insieme alle foto dell'erba alta – che la Circoscrizione 7 abbia litigato con il verde”.