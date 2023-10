Borgo Vittoria scende in strada: domenica torna l'appuntamento con "Via Breglio in Bancarella"

Ritorna "Via Breglio in Bancarella”, evento organizzato dall’Associazione Commercianti di via Breglio. La festa si terrà durante la giornata di 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con il patrocinio della Circoscrizione 5.



Negozi aperti, via pedonale e bancarelle, associazioni culturali con esibizioni e flash mob, bancarelle di prodotti artigianali e prodotti tipici, giostre per bambini, area vintage in Collaborazione con Stramercatino saranno alcuni dei punti fermi di questo appuntamento e di questa occasione per scoprire o riscoprire Borgo Vittoria a Torino. Cresce l'attesa per le scuole di ballo, che si esibiranno lungo la via con alunni e maestri di tutte le età. A partire dalle ore 9.00 sarà possibile visitare i negozi della via o passeggiare tra le bancarelle extralimentari in cerca dei prodotti tipici dell’artigianato. I bar, le pizzerie e i ristoranti rimarranno aperti per offrire le loro specialità: per una colazione o un pranzo di qualità.



Non mancheranno gli stand allestiti da commercianti, artigiani, produttori e hobbisti. Durante l’arco della manifestazione la strada sarà pedonalizzata. Wlady, il popolare conduttore radiotelevisivo, racconterà la festa in diretta fino alle ore 15.00, con la sua simpatia e ironia.