Bussoleno, arrestato per spaccio un 38enne che aveva appena ceduto una dose di crack a un giovane

La sera del 13 ottobre, a Bussoleno, i militari della Compagnia Carabinieri di Susa hanno arrestato un 38nne senegalese che aveva appena venduto una dose di crack ad un giovane del posto. L’uomo, sospettato di avere ingerito altre dosi, nascoste in bocca e deglutite in caso di controllo è stato associato alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino per i necessari approfondimenti.