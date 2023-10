Nuovi attraversamenti pedonali e abbattimento delle barriere per piazza Toti. Il progetto c'è, ma mancano i soldi

Servono circa tra i 70 e gli 80 mila euro per riqualificare piazza Enrico Toti . Il progetto c'è, ma al momento mancano i soldi. La notizia è emersa questo pomeriggio in commissione Mobilità su richiesta dei capigruppo di Torino Libero Pensiero e dei Moderati, Pino Iannò e Simone Fissolo , che avevano chiesto interventi sulla viabilità.

Sosta selvaggia

Il progetto

Sollecitazioni accolte dagli uffici che hanno elaborato un progetto che prevede la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali, la posa di dossi artificiali, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di scivoli per disabili di accesso ai marciapiedi, la realizzazione di nuovi "nasi" in corrispondenza degli incroci. Interventi che hanno già ottenuto anche l'ok della Circoscrizione 7.

Cantiere da 80 mila euro

Il costo complessivo del cantiere è di circa 70-80 mila euro. Il problema è che al momento mancano i soldi e quindi non è possibile dare una data certa di avvio lavori. "Appena ci saranno le risorse - hanno chiarito dagli uffici - il progetto è pronto".

"Sono soddisfatto - ha commentato il capogruppo Iannò - al 50%. Non vorrei che fosse un escamotage per non portare avanti la questione: tra tre anni poi finisce il mandato e non si fa nulla".