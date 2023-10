"Tutta Torino con il limite dei 30 all'ora". Ecco la proposta del Bike pride 2023

E se Torino viaggiasse tutta (e ovunque) a un massimo di 30 chilometri all'ora? Ecco la proposta che gli organizzatori del Bike pride porteranno all'attenzione della collettività - e dell'assessora alla Viabilità del Comune, Chiara Foglietta - in occasione dell'appuntamento di domani, domenica, 22 ottobre.



L'appuntamento è fissato per le 14, al parco del Valentino, davanti all’Imbarchino. Il modello, invece, è quello già molto diffuso in Europa e che in Italia, al momento, vede coinvolte città come Olbia e come Bologna. "Garantire la salute delle persone e permettere loro di muoversi in sicurezza", l'obiettivo del progetto, secondo i promotori. Ma anche riqualificare l'ambiente urbano, restituendo spazio pubblico alle persone per migliorare la sicurezza e la socialità. "L'introduzione della Città 30 cerca di rendere più democratica la distribuzione dello spazio pubblico, bilanciando l'uso dei veicoli privati con la promozione dei mezzi pubblici, garantendo alternative come l’uso della bici o la possibilità di camminare, contrastando gli squilibri causati da politiche poco lungimiranti e auto-centriche".