Da Palazzo Perrone al Teatro Regio: cinque opere della Fondazione Crt dialogano con luoghi storici della città [FOTO]

Dove finiscono le tracce è dove l’arte contemporanea inizia la sua ricerca fatta di intuizioni e allusioni. Sulla base di questo principio si apre la mostra itinerante realizzata dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT in collaborazione con Artissima.

Cinque opere appartenenti alla collezione della Fondazione, acquistate durante Artissima nel corso degli ultimi venti anni, saranno esposte in alcune storiche location della città, "unendo così storia e contemporaneità", spiega Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente da luglio. "Si tratta di un progetto che permette di portare nei luoghi importanti e storici, la contemporaneità, che ci permette di mostrare opere della collezione Crt, normalmente esposte nelle sale della Gam e del Castello di Rivoli. Opere che escono dai loro spazi e incontrano la gente”. La Fondzione Crt ha collezionato oltre 900 opere di oltre 200 artisti per un valore commerciale di oltre 40 milioni.

“Una collezione che è un unicum nel panorama internazionale”.

“Storia e contemporaneità sono le chiavi di lettura della mostra - aggiunge Luigi Fassi, direttore di Artissima -. Mostra che si compone di cinque opere preziose di artisti italiani e internazionali selezionate dopo un lavoro complesso su quasi mille opere. Alcune opere hanno rilevato di avere delle qualità interpretative dei nostri giorni. Ci siamo ritrovati a convergere la nostra tensione su cinque opere tutte acquisite ad Artissima. Un rapporto così lungo di acquisti ha consentito di far diventare storia quello che era contemporaneo. L’invito è a scoprire quanto queste opere sanno dire del nostro tempo”.

Il progetto itinerante parte idealmente dalla sede della Fondazione Crt, Palazzo Perrone, con l’opera di Francesco Gennari, Contrazione metafisica n. 2, prosegue poi a Palazzo Carignano, con l’artista sudafricano William Kentridge, City of Moscow (Map: Geodetic Bureau for the planning of the City of Moscow, 1940), si passa al Museo del Risorgimento con l’installazione sonora dell’artista britannica Cally Spooner, Soundtrack for a Troubled Time. Si va poi verso Palazzo Madama dove è esposta l’opera Failed States (2011) dell’artista austriaco Peter Friedl. Infine, il Teatro Regio di Torino ospita il film digitalizzato dell’artista britannico Simon Starling Four Thousand Seven Hundred and Twenty Five (Motion Control / Mollino).