Teatro, all'Osteria Rabezzana un intenso monologo con protagonista Nathalie Bernardi

"Questo testo accarezza argomenti importanti in maniera profonda per tutte noi donne in ogni tempo, luogo e circostanza". E' con questa parole che Nathalie Bernardi descrive "Marta", il monologo scritto da Giorgio Boccaccio che l'attrice porterà in scena giovedì 2 novembre alle 18 all'Osteria Rabezzana.

"E’ un monologo che mi ha toccata molto, mi ha smosso dentro, perché pur essendo il testo di alcuni anni fa, è ancora stupendamente attuale", spiega Bernardi.

Marta è una ragazza ventenne con le idee chiare sulla vita, sui pregiudizi, le discriminazioni, anche quando diventa adulta e non è più studentessa. Non la prendi in giro. Sa che a un certo punto dovrà morire, e te lo spiega in modo diretto, raccontando la sua vita e ragionando su quella che può essere l’esistenza umana. È fortemente critica nei confronti della scuola, degli insegnanti, del loro modo di non-spiegare la Verità (dal suo punto di vista). Ha sperimentato i pregiudizi. "Tra me e Marta c’è un legame importante", aggiunge ancora Bernardi, "come quello che si può avere per una sorella minore, un'amica a cui confidare alcuni segreti dell'animo femminile, la parte più intima di noi e poi mia nonna Marta a cui ero molto legata che mi ha sensibilizzato a leggere il testo e a provare a metterlo in scena lavorandoci su molto intensivamente".

Il testo è fulmineo, diretto, e nella sua forma spirituale complesso e intimo, dove temi come l’educazione, la formazione e la spiritualità vengono accarezzati e mai imposti. E' un'opera complessa che implica molti cambi di ritmo e di personaggio rimanendo sempre centrati nella linea del proprio sé. "È uno spettacolo per tutti, universale, per uomini e donne, ma soprattutto è uno spettacolo sull'amore", conclude l'attrice protagonista.

INFO: Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/C, giovedì 2 novembre ore 18, prenotazioni cell. 347.2547687 – 349.5686084 - solo whatsapp 338.4565306, informazioni sull'autore: www.giorgioboccaccio.com