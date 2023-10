Auto si ribalta in mezzo alla carreggiata sulla Tangenziale Nord: paura tra i veicoli in transito

Pericolosissimo incidente sulla Tangenziale Nord di Torino all'altezza dell'interscambio e dell'uscita Rivoli in direzione Milano. Un'auto ha sbandato a causa della pioggia, ribaltandosi e finendo sottosopra proprio in mezzo alla carreggiata.

Paura tra gli automobilisti in transito che hanno dovuto improvvisare manovre pericolose sotto la pioggia battente per evitare l'impatto con il veicolo fermo. Ferita la conducente, trasportata in codice giallo all'ospedale di Rivoli. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza. Forti disagi per il traffico.