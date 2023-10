Strade, chiusura invernale per la provinciale 1 da Balme al Pian della Mussa

Scatta dal 31 ottobre la chiusura invernale della Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo tra Balme e il Pian della Mussa , dal km 57+092 al km 62+744 . Il tratto stradale che sale dall’abitato di Balme ai 1850 metri di Pian della Mussa viene chiuso ogni anno nei mesi invernali ai mezzi motorizzati in quanto ha un andamento molto tortuoso e una carreggiata di limitata larghezza

P

er consentire la rappezzatura del manto stradale sulla Strada Provinciale 258 dell’Indiritto, dal 6 al 17 novembre (e comunque non oltre la fine dei lavori) saranno possibili temporanee e brevi chiusure al transito di alcuni tratti tra il Km 1+500 e il Km. 4+860 nel territorio del Comune di Villar Pellice. Le chiusure saranno in vigore per tutte le categorie di utenti, eccetto frontisti, privati residenti, mezzi di soccorso e di emergenza.