Vanchiglia, tutto pronto (stavolta davvero) per il nuovo mercatino tematico “Arti-eri”

È tutto pronto, stavolta davvero, per “Arti-eri”, il nuovo mercatino tematico dell'artigianato creativo, del design, dell'illustrazione e delle grafica organizzato dall'associazione Casa Malta in lungo Po Machiavelli, nel quartiere Vanchiglia a Torino.

“Arti-eri”

La prima edizione del nuovo arrivo, inizialmente programmata per il 1° ottobre, era stata infatti rimandata per consentire il completamento dei lavori di manutenzione dell'area da parte della Città e della Circoscrizione 7. Questa volta, però, niente sorprese e il mercato partirà domenica 5 novembre dalle 10 alle 19.

Molti gli oggetti handmade che sarà possibile trovare durante “Arti-eri”: dall'artigianato artistico, sia analogico che digitale, al green design passando per l'abbigliamento, gli accessori e le opere d'arte fino ad arrivare agli strumenti musicali e ai dischi. Non mancherà un'area dedicata al cibo, così come la possibilità di partecipare a workshop e tour o di assistere a performance.

Gli ospiti

Tra gli ospiti già confermati ci saranno l'artista e illustratore torinese Francesco Lopomo e la grafica e fotografa Rosanna Giani, mentre per quanto riguarda le attività da segnalare la presenza dell'insegnante di Sashiko (tecnica di ricamo tradizionale giapponese) “Orso Objectos”. A loro si aggiungeranno i vivaisti Fratelli Gramaglia e l'apicoltore Guido Cortese degli Impollinatori Metropolitani, ospiti di Giardino Forbito.