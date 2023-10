Archetti portabici, panchine e non solo: proseguono i lavori in Circoscrizione 7

Archetti portabici in Circoscrizione 7 - immagine d'archivio

Due settimane fa avevamo parlato di una serie di lavori pubblici svolti sul territorio della Circoscrizione 7 tra cui la riqualificazione di largo Cigna e il rifacimento di alcuni marciapiedi nel quartiere Aurora e vicino al Parco della Colletta.

Lungo Po Machiavelli

Anche in questi ultimi giorni di ottobre, gli interventi non si sono fermati. Uno dei più importanti è quello che riguarda lungo Po Machiavelli, dove sono stati tracciati nuovi attraversamenti pedonali e sono state sostituite le panchine: qui a breve partirà il nuovo mercatino dell'artigianato creativo, del design “Arti-eri”, la cui prima edizione è prevista per domenica 5 novembre.

Valdocco e lungo Dora

Prosegue, infine, anche l'impegno dell'ente decentrato per la mobilità attiva: nel quartiere Valdocco e lungo la Dora, in diversi punti della pista ciclabile “corridoio verde” tra Parco Dora e la Colletta, sono infatti stati installati circa 50 archetti portabici.