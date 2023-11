La Circoscrizione 7 è alla ricerca di iniziative per la “Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne”

Il 25 novembre, come ogni anno, nel mondo si celebrerà la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, istituita nel 1999 dall'ONU con l'obiettivo di sensibilizzare le popolazioni sull'argomento e ottenere un cambiamento tangibile.

La ricerca

Anche l'amministrazione pubblica di Torino, in tutte le sue espressioni, non poteva mancare all'appello in un'occasione così importante, lanciata per contrastare un fenomeno in costante peggioramento anche nei propri risvolti culturali: la Circoscrizione 7, a proposito, è alla ricerca di iniziative organizzate sul proprio territorio.

La call

È proprio con questo intento che l'ente decentrato ha lanciato una call pubblica rivolta ad enti e associazioni, con l'obiettivo di promuovere le attività anche attraverso la pubblicazione sui propri canali di comunicazione. Le organizzazioni interessate devono scrivere all'indirizzo segreteriac7@comune.torino.it entro il 6 novembre.