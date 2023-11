Halloween di follia, piazza Statuto trasformata in porcile: rifiuti ovunque

Sarà la voglia di festeggiare, saranno gli eccessi di qualche bicchiere di troppo. Sicuramente la serata di Hallowen che si è svolta in piazza Statuto ieri sera non fa rima con civiltà.

E basta osservare le condizioni in cui versa la piazza questa mattina per rendersene conto: un tappeto di vetri, bottiglie abbandonate ovunque e cartacce. Un’immondizia a cielo aperto, altro che piazza aulica.

In attesa del passaggio mattutino di Amiat, laconico il commento di chi vive la zona, sia come residente che come commerciante: “ieri sera era un caos totale, gli effetti li vediamo questa mattina: sporcizia ovunque e nessun rispetto per la nostra piazza Statuto”.

Tante le polemiche sui social, unanimi le richieste: più controlli.