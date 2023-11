Irit Sommer, da Tel Aviv ad Artissima: “Ho paura che l’arte israeliana possa essere soffocata”

Irit Sommer è israeliana e, come per altre edizioni di Artissima, è ospite della Galleria Sommer con sede a Tel Aviv dal 1999 e a Zurigo dal 2017. Ha portato con sè sette opere di quattro artisti israeliani, ma fino all’ultimo era indecisa sulla partenza per la fiera torinese.

“Ho esitato - racconta - ci sono amici e famiglie che sono ancora ostaggio di Hamas. Era strano venire a parlare di arte in questo momento”.

"Ho paura dopo quanto fatto da Hamas"

“Personalmente ho figli di amici che purtroppo sono morti durante il festival Supernova. È dura perché è la nostra comunità. Sì, ho paura - ammette con sincerità - La galleria in Israele è chiusa come tutto il resto nel Paese. Per me è stato molto difficile venire e portare le opere fini a qua, sono stata combattuta fino all’ultimo”.

“Sebbene il mondo dell’arte si stia opponendo all’attuale Governo, siamo rimasti devastati da quello che è successo il 7 ottobre. Molto persone vorrebbero collaborare, avere un buon vicinato e sono per la pace, al tempo stesso - aggiunge Irit Sommer - questa volta è stato molto brutale e ho la sensazione che per la prima volta prima abbiamo bisogno di piangere i nostri cari e poi i loro”.

Il timore è anche per le conseguenze sull’arte Israeliana?

“Siamo abituati a questo odio purtroppo, ma non così, specialmente nel mondo dell’arte” ammette la gallerista che solo a luglio di quest’anno ha ospitato nella sua galleria a Tel Aviv l’artista palestinese, Nardeen Srouji: “Parliamo molto di quello che sta succedendo. Lei è di Nazareth, non vive nei territori occupati. Personalmente sono pro Palestina, ma sono anche pro coesistenza. È molto difficile parlarne”.

L’arte può avere un ruolo in tutto questo?

“Penso che l’arte abbia una certa sensibilità, un certo di vedere e percepire le cose che possono trascendere il momento, la politica e possono portare un messaggio. Penso che con l’arte uno possa in un modo gentile far sì che i pensieri, la cultura e la storia di tutti possano unirsi, ognuno mantenendo la sua identità, in una maniera collaborativa”.