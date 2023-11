Club to Club Torino 2023: bus notturni potenziati, domenica la metro apre all'alba

Club to Club torna a far ballare il pubblico torinese durante la Contemporary Art Week per la 21esima edizione.

Appuntamento fino al 5 novembre

Fino 5 novembre oltre 35 mila persone (fino al 25% di pubblico straniero) da 40 paesi del mondo invaderanno gli spazi del C2C che quest’anno si svolgerà tra le Ogr Torino, il Lingotto e per la prima volta al Teatro Regio. Tema di quest’anno il mondo.

36 artisti da 20 nazioni del mondo

A suonare nel festival indoor più grande d’Italia saranno 36 artisti da 20 nazionalità per 31 show, 15 esclusive italiani e 10 debutti. Grande assente di quest’anno sarà il collettivo palestinese di musica futurista araba BLTNM, originario di Ramallah in Cisgiordania.

Avalon Emerson, Caroline Polachek, Flying Lotus, Evian Christ, Tiga, King Krule, Yves Tumor, Moodyman, Two Shell, Upsammy & Jonathan Castro, Space Africa. Sono alcuni dei degli ospiti che si esibiranno per i quattro giorni di festival, per un totale di 120 ore di musica.

Bus potenziati e metro aperta prima

Buone notizie anche per i trasporti. Il festival è infatti riuscito a stringere un accordo con Gtt. Per favore il deflusso degli spettatori questa sera e sabato sarà potenziato il servizio dei bus notturni della linea M1S, che circoleranno sino ad esaurimento del pubblico per consentire a tutti di tornare a casa.

I pullman ricalcheranno il percorso della linea 1. Domenica mattina l’apertura della metro sarà anticipata alle 5.30.