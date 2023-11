Soldi subito alle associazioni sportive: accordo tra Regione Piemonte e Intesa San Paolo

Soldi subito per le associazioni sportive vincitrici di bandi regionali: grazie al nuovo accordo tra Regione Piemonte e Intesa San Paolo ci sarà la possibilità di ricevere più velocemente il contributo. Attualmente le attese sono troppo lunghe per alcune associazioni, che necessitano dei fondi per fare partire i progetti vincitori, e grazie all'accordo la banca anticiperà questi soldi, rendendo più rapido l'iter e rendendo effettivo l'investimento per promuovere lo sport fatto da Regione Piemonte.

La trattativa è stata portata avanti dall'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca e la filiale Terzo Settore di Intesa San Paolo diretta da Federico Ferrero Ferrua, con il contributo di Finpiemonte e CONI. Ferrero Ferrua ha spiegato che le associazioni vincitrici potranno contattare uno dei sei sportelli dedicati al Terzo Settore presenti sul territorio regionale e avviare la procedura per il ritiro dei contributi.

"Abbiamo chiuso il cerchio - ha commentato Ricca - trovando il modo di pagare le associazioni. Questo dà la possibilità alle associazioni ma anche a federazioni e comitati di ricevere i contributi in tempo quasi zero così da pensare esclusivamente all'attività sportiva. È fondamentale per le associazioni ricevere subito i fondi così da programmare le attività in base alle esigenze sportive e non in base a quando arrivano i soldi".