Grugliasco, dal 10 novembre entrano in funzione i nuovi T-red

Si tratta di un sistema automatico di accertamento delle infrazioni semaforiche ai sensi dell’articolo 201 punto 1 bis e 1 ter del Codice della Strada avente come obiettivo primario la prevenzione all’incidentalità stradale oltre che alla rilevazioni di gravi infrazion previste dal vigente cds di cui agli artt art. 146 c. 2 e 146 c.3.

Per quanto attiene gli impianti posizionati nella Via Crea intersezione con il C.so Allamano, il loro funzionamento è al momento ancora in fase di definizione ; seguiranno ulteriori comnunicazioni circa i tempi di attivazione.

L’art. 201 del Codice della strada (notificazioni delle violazioni) stabilisce, al comma 1 bis, che :”nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo. Il successivo comma 1ter precisa che qualora il rilevamento avvenga con apparecchiatura debitamente omologate la presenza degli organi di polizia non è necessaria”.

*La decurtazione dei punti per i neopatentati è raddoppiata. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui all’art. 146, comma 3, per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 146, comma 3 bis).