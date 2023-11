Scuola Bonacossa, Magliano (Moderati) chiede di mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale

"Sulla scuola Bonacossa il tempo delle risposte che rimandano a data da destinarsi la risoluzione del problema è finito: tre incidenti negli ultimi mesi dovrebbero essere uno stimolo sufficiente a fare di più e meglio. Del tutto inadeguata la risposta che il Servizio Mobilità e Viabilità del Comune di Torino ha dato, a quanto ci risulta, ai cittadini, con una formula finale che fa dubitare di interventi rapidi: «si provvederà a verificare la possibilità di effettuare altri interventi, di tipo strutturale». Agli alunni, ai genitori e agli insegnanti - che quotidianamente e da anni rischiano di essere travolti da auto, biciclette e monopattini all'ingresso o all'uscita da scuola - non servono fumosi rimandi a un più o meno remoto futuro, ma interventi immediati ed efficaci", sottolinea il capogruppo dei Moderati in Regione Silvio Magliano.

"Quali interventi? Quelli indicati dai cittadini stessi e corredati da 164 firme. Richiedo con forza a mia volta questi interventi, dai tempi della mia presenza in Sala Rossa ai tempi della Giunta Appendino: presenza stabile degli Agenti della Polizia Municipale nelle fasce orarie di inizio e fine delle lezioni, innalzamento dell'attraversamento pedonale o in alternativa, se davvero non è tecnicamente possibile collocare un dosso dissuasore, la chiusura di uno dei due percorsi ciclabili lungo la strada. Non vogliamo più trovarci a leggere e commentare tragedie come quella recente di corso Casale sempre a Torino, nella quale ha perso la vita la sedicenne Emilia Maidaska", conclude Magliano.