“La musica veste donna”: a Torino l'omaggio della pianista Dana Musca a 6 grandi compositrici

Sottolineare il fondamentale contributo femminile nella storia della musica aiutando gli altri: è questo lo spirito di “La musica veste donna”, concerto di solidarietà in cui la pianista svizzera Dana Musca omaggerà 6 grandi compositrici attraverso un racconto fatto di note e parole. L'appuntamento è fissato per martedì 14 novembre, alle ore 19, presso la cappella della dell'Istituto Alfieri Carrù di via Accademia Albertina 14 a Torino; l'evento è già sold out.

Il concerto

Le compositrici scelte da Musca sono Louise Ferrenc Fanny, Mendhelson Hensel, Maria Szymansovska, Clara Schumann, Mel Bonis e Lili Boulanger: il loro percorso musicale verrà evocato non solo attraverso il loro repertorio, ma anche da brevi racconti biografici: “Le 6 protagoniste del concerto - spiega - sono state molto riconosciute e apprezzate in vita, ma purtroppo sono state dimenticate: la cosa mi addolora molto e, per questo, ci tengo tantissimo a far conoscere non solo la bella musica che hanno scritto, ma anche il loro patrimonio umano e i loro valori. Eseguirò brani che ho suonato tantissimo e che mi danno gioia, per questo sarà un piacere poterli trasmettere al pubblico”.

La solidarietà

L'intero incasso della serata verrà devoluto all'Istituto Alfieri Carrù per sostenere un progetto pilota di accompagnamento all'inclusione sociale e all'abitare in autonomia rivolto a persone nello spettro autistico ospitate dall'istituto.