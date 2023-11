Aiuola Ginzburg, un nuovo Patto di collaborazione: la cura dell'area verde con un occhio di riguardo ai clochard

L'aiuola Ginzburg ancora necessita di un intervento di riqualifica.

Intitolata nel 2014 alla scrittrice Natalia Ginzburg, dal 2019 è stata oggetto di un patto di collaborazione Co-City il cui obiettivo era quello di rigenerare gli spazi verdi come l’aiuola, ma anche di animare e presidiare l’area. Tuttavia nel corso del 2022 la riqualificazione è andata a rilento e l'area verde si trova ancora oggi in una situazione di degrado.

La Circoscrizione 8 e gli assessorati comunali si sono incontrati per lavorare a un rinnovato patto di collaborazione con l'associazione Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario che ha per oggetto proprio la cura e rigenerazione dell’aiuola.

Il patto prevede alcune azioni e interventi per rendere di nuovo alla cittadinanza uno dei pochi spazi verdi del quartiere che negli ultimi mesi è stato oggetto di spaccio e criminalità, ma anche di casi di disagio sociale con la presenza di diversi senzatetto che qui trovano un riparo.

Tra gli interventi previsti: organizzazione di eventi di animazione; inclusione dello spazio nelle rassegne estive e nelle iniziative realizzate dalla Casa del Quartiere di San Salvario, e dalle associazioni che collaborano con la Casa del Quartiere; manutenzione degli arredi e pulizia in occasione di eventi di animazione dello spazio, aggiungendosi agli interventi di manutenzione ordinaria della Città di Torino; qualora le aiuole siano nuovamente allestite con verde permanente, i firmatari del patto si prenderanno cura del verde insieme agli addetti dell'Amministrazione comunale. Gli interventi potranno riguardare, la piccola manutenzione/potatura delle siepi esistenti ed eventualmente inserimento di specie vegetali.

"Credo che il rinnovo del patto di collaborazione sia un elemento fondamentale per la rigenerazione dell'area, per garantire a tutte e tutti la sua piena fruibilità - commenta la coordinatrice Francesca Gruppi -. Deve andare di pari passo con l'interesse forte del tavolo inter-assessorile che ha preso in cura questo luogo sotto molteplici aspetti, a partire da quello del disagio sociale e della presa in carico delle persone senza dimora e che spesso presentano molteplici condizioni di vulnerabilità, su cui l'assessorato alle politiche sociali sta lavorando. La Casa del Quartiere, fra molte difficoltà, continua a essere attiva in quell'area, così importante per San Salvario anche perché unica area verde di prossimità, ma va affiancata e sostenuta perché ci siano le migliori condizioni per svolgere le attività sia di manutenzione del verde che di animazione sociale e culturale".

"Bisogna differenziare - ribadisce la coordinatrice Noemi Petracin -. il fenomeno dello spaccio da quello ad esempio delle persone senza dimora perché per il secondo ci sono delle situazioni di fragilità sociale che richiedono una presa in carico accurata con la persona in primo piano"

La delibera di rinnovo per il patto dovrà essere votata in una delle prossime sedute del Consiglio di Circoscrizione.