La sicurezza delle donne passa anche attraverso la tecnologia grazie al progetto “Mobile Angel”

La tecnologia al servizio della sicurezza delle donne: è questa la vocazione del progetto “Mobile Angel”, promosso dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Fondazione Vodafone e giunto al primo anno di vita dall'inizio della sua sperimentazione nelle città di Torino, Roma e Napoli.

Il progetto

L'idea è semplice quanto innovativa e punta a fornire un'assistenza tempestiva in caso di emergenza: “L'obiettivo – sottolinea il comandante provinciale Roberto De Cinti – è quello di salvaguardare la sicurezza di donne vittime di violenze, abusi e maltrattamenti dotandole di uno smartwatch collegato alla nostra centrale operativa attraverso uno smartphone. Grazie al supporto della tecnologia e alla vicinanza delle fondazioni e delle associazioni riusciamo a far sentire la vicinanza delle istituzioni”.

Come funziona

A illustrare nel dettaglio il funzionamento del meccanismo è il comandante del reparto operativo di Torino Andrea Siazzu: “L'attivazione - spiega – può essere volontaria, premendo un apposito pulsante, o involontaria, causata da eventuali movimenti innaturali come cadute o strattoni. In tempo reale, la centrale operativa potrà individuare la persona grazie alla geolocalizzazione, contattandola telefonicamente e attivando alcuni contatti come il carabiniere referente del suo caso specifico e una persona cara; se necessario, verrà infine inviata un pattuglia sul posto”.

I risultati e il futuro

Dopo i 12 mesi di sperimentazione, per il progetto è tempo di risultati e bilanci, con uno sguardo verso il futuro: “I dispositivi - conclude Siazzu – in dotazione sono 15 a Torino e 5 a Ivrea: quelli utilizzati sono stati 11, di cui 4 attualmente attivi. Uno di questi è in fase di restituzione perché ci ha permesso di arrestare l'ex marito di una delle donne a cui abbiamo fornito lo smartwatch; per il futuro, l'obiettivo è quello di estendere il progetto su tutto il territorio nazionale”.



Fondamentale, a proposito, è la prevenzione grazie al coinvolgimento di più attori: “La violenza sulle donne – commenta il prefetto di Torino Donato Cafagna – è un problema che riguarda tutto il sistema della sicurezza: la legislazione, a proposito, si sta concentrando per creare une rete di protezione per far sì che possano denunciare alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, riuscendo a uscire dall'isolamento. La prevenzione, anche attraverso il ricorso alla tecnologia e con il supporto del volontariato sociale femminile, è importante e con questo progetto diamo un segnale positivo”.