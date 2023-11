Lite degenera in aggressione a Nichelino: 55enne accoltellato all'addome

Grande paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre, a Nichelino. Una lite tra due conoscenti è degenerata e a farne le spese è stato un 55enne accoltellato all'addome.

E' caccia all'aggressore

I fatti sono accaduti attorno alle ore 17 in via Martiri. Il ferito è stato portato via alle Molinette: le sue condizioni sarebbero serie, è stato ricoverato in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ferito in prognosi riservata

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che hanno chiuso la strada e stanno effettuando i rilievi. Dopo l'aggressione, il ferito è stato soccorso da un passante che ha subito dato l'allarme. Sono in corso le ricerche per bloccare l'autore del fattaccio. Pare si tratti di un parente della persona accoltellata.