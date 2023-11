Da oggi il giardino di via Campana porta il nome di Eva Mameli Calvino

Il giardino di via Campana da oggi porta il nome di Eva Mameli. Prima donna botanica d’Italia e antifascista, nonché madre di Italo Calvino.

“Una donna straordinaria, amante delle sfide scientifiche e civili. Riservata, rigorosa, impegnata sul fronte sociale ed ambientalista” così il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano che insieme e all'associazione "Donne per la Difesa della Società Civile" e alle istituazioni ha inaugurato il fazzoletto verde di Comunità di via Campana 32.

L’iniziativa in concomitanza con gli eventi organizzati dalla Circoscrizione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Tra gli altri, la tinteggiatura della nuova panchina rossa in corso Spezia, nel quartiere Nizza Millefonti, con la classe 2°A della Scuola Media "Enrico Fermi".

“Istitutuzioni, scuola, oratorio, alcuni genitori: tutti bisogna contribuire all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla gestione del dolore e dei no. Per far sì che non si arrivi al colore rosso del sangue” commenta la coordinatrice Noemi Petracin.