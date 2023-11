Il MAU contro la violenza sulle donne e per il TDoR con un reading teatrale e due panchine d'autore

Il MAU contro la violenza sulle donne e per il TDoR

Il Museo d'Arte Urbana di Torino prosegue il suo impegno sociale promuovendo alcune iniziative nell'ambito del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne, e del 20 novembre, Transgender Day of Remembrance.

Un reading teatrale

Stasera alle 19, alla Galleria del MAU di via Rocciamelone 7/c, è in programma il reading teatrale “Amori spezzati” a cura della Compagnia 3001: interpretato da Adriana Zamboni e Margherita Casalino con l'accompagnamento musicale di Giovanna Mais e le testimonianze di donne vittime di violenza scelte in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Demetra” delle Molinette. L'evento coincide con il finissage della mostra “Segnatelo! Un mese di lettering e calligrafia”.

Come spiegano gli organizzatori, lo spettacolo narra la vicenda di “due donne che si incontrano per caso su una panchina durante la pausa pranzo. Una è all’apparenza dimessa, l’altra sicura di sé. Attraverso la lettura di un articolo di giornale che riguarda uno dei numerosi casi di violenza contro le donne, le due iniziano a dialogare e, poco per volta, riveleranno di conoscere l'argomento da vicino. Proprio dalla condivisione delle loro esperienze riusciranno a trarre forza e a liberarsi un po' dal peso di ciò che hanno vissuto”.

Due panchine d'autore

In occasione del finissage, verranno anche presentate le due nuove panchine d'autore realizzata in Circoscrizione 3 per il TDoR, giornata istituita per commemorare le vittime dell'odio verso le persone transgender: le opere verranno realizzate dal collettivo MBAG e una di queste verrà dedicata alla drag queen Elektra Bionic.



In contemporanea, allo Spazio Garino di via Rocciamelone 1/I è in programma il finissage della personale di Yessica Alessandro.