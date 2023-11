Moncalieri 'accende' il Natale e diventa la città delle luci [FOTO]

Il sindaco Paolo Montagna lo aveva promesso a fine settembre, durante la presentazione della prima edizione di Gusto Festival, la kermesse dedicata al buon cibo: "Vogliamo organizzare un grande evento per 'lanciare' il Natale e fare di Moncalieri la città delle luci".

Moncalieri in luce

Detto fatto. Alle 18.30 di oggi, sabato 25 novembre, ad un mese esatto dalla festa più amata e sentita dalle famiglie, Moncalieri ha 'acceso' il Natale con le luci artistiche che hanno illuminato il centro storico, il Castello Reale, ma anche l'arco di Porta Navina e il Ponte dei Templari per tutto il periodo delle feste, fino al 7 gennaio del 2024.

Da piazza Vittorio Emanuele al Castello Reale

Dopo il grande successo del 2022. “Moncalieri in Luce” trasformerà le bellezze della Città del Proclama in un ambiente magico, con suoni, arte e colori a farla da padroni. È la neve, “tra poesia, arte e scienza”, il tema dell’illuminazione artistica di quest’anno, filo conduttore delle grandi proiezioni statiche e dei videomapping nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, quella che ospita il Palazzo Comunale.

Qui la statua del dio Nettuno si anima per diventare il “Saturnio parlante”, accompagnando gli spettatori in un viaggio dall’imperturbabile freddo della neve all’avvolgente e caloroso abbraccio del Natale. Dal tramonto a notte fonda, le bellezze di Moncalieri brilleranno e saranno vestite a festa.

L'8 dicembre apre il Villaggio di Babbo Natale

Ma non è finita qui: l’8 dicembre è prevista l’apertura del Villaggio di Babbo Natale al PalaExpo, in piazza del Mercato, con tanto di mercatino, pista di pattinaggio, giostre e spettacoli per bambini. E poi a Moncalieri sta per arrivare anche la nuova edizione di "Presepi dal Mondo”, per rendere magico il periodo delle festività di fine anno per residenti e turisti.