Nichelino, prosegue la caccia all'uomo che ha accoltellato il fratello giovedì scorso

Oltre quattro giorni di ricerche e controlli non hanno prodotto nulla. E' ancora libero il principale sospettato del fatto di sangue avvenuto giovedì scorso, 23 novembre, in via Martiri a Nichelino.

Resta lui il principale sospettato

Il fratello della vittima non è stato ancora assicurato alla giustizia, malgrado l'impegno di carabinieri e forze dell'ordine. Tuttavia nessuna pista viene esclusa a priori, anche se la vittima continua a dire che è stato il fratello l'autore del suo accoltellamento.

La vittima verrà presto dimessa

La buona notizia è che, dopo l'operazione dei giorni scorsi, ora il ferito è fuori pericolo e tra poco verrà dimesso dalle Molinette, ma gli inquirenti stanno lavorando anche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto per capire cosa abbia fatto trascendere la lite al punto tale da far sfiorare l'omicidio.

All'origine dell'aggressione pare si siano state vecchie ruggini familiari ma il quadro non è del tutto chiaro. Ecco perché si battono anche altre piste, pur essendoci allo stato un ricercato ancora a piede libero.