Pista ciclabile lungo il Po, in primavera al via i lavori: "Entro il 2025 verrà riaperta"

Partiranno nella primavera 2024 i lavori di rifacimento della pista ciclabile sul lungo Po, tra i ponti Isabella e Balbis, chiusa dal 3 ottobre 2022. Il motivo? Un dissesto della passerella stessa, avvenuto oltre un anno fa all’altezza di corso Sicilia.

Uno smottamento che aveva determinato anche lo stop all’attività, per ragioni di sicurezza, del Kongin's Club. Oggi la giunta, su proposta dell'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di circa un chilometro della sponda destra del Po.

4.5 mln di fondi Pon Metro

Il cantiere, dal costo totale di quattro milioni e mezzo di euro, verrà finanziato con fondi Pon Metro Plus. Il progetto prevede la ricostruzione e la risagomatura della protezione spondale con una scogliera in massi, in modo da rendere più naturalistico e paesaggisticamente compatibile con l’ambiente fluviale Il nuovo percorso ciclo-pedonale verrà ricreato sulla sommità della scogliera.

Rifacimento dell'illuminazione

Lungo il tratto è previsto inoltre il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, con l’utilizzo di lampade a Led. L'assessore Francesco Tresso ha commentato: "Grazie a questi lavori entro il 2025 verrà nuovamente garantita la continuità della percorribilità ciclabile e pedonale lungo la sponda destra del Po”.

“Un intervento atteso, -ha aggiunto - che va nella direzione che stiamo perseguendo di esaltare il ruolo del fiume e delle sponde verdi nel contesto cittadino".