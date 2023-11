Incidente tra corso Cosenza e corso Corsica: un'auto fuori strada, ambulanza sul posto

Incidente stradale rocambolesco, pochi minuti fa, all'incrocio tra corso Cosenza e corso Corsica, a pochi passi dall'imbocco del sottopassaggio del Lingotto che unisce borgo Filadelfia con Nizza Millefonti e le autostrade.



Ancora da ricostruire le cause e la dinamica che ha portato all'impatto. Una vettura, a seguito dell'incidente, ha terminato la sua corsa sopra un marciapiede spartitraffico. Non si registrano particolari disagi al traffico, ma sul posto sono intervenuti subito sia i sanitari del 118 con l'ambulanza, sia gli uomini dei vigili del fuoco per cercare di soccorrere gli automobilisti coinvolti.