Il ricordo di Nichelino per le vittime del bombardamento del 30 novembre 1942

Nichelino non dimentica, anche a distanza di 81anni. Il 30 novembre 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, ci furono crolli, incendi, 20 vittime e feriti tra i civili a causa di un bombardiere precipitato tra le case di via Filzi, all'incrocio con quella che oggi è via San Francesco d'Assisi.

Deposta una corona di fiori sotto la lapide

L’Amministrazione comunale e il Gruppo Officine della Memoria per questo hanno ricordato con l'iniziativa "L'inferno arriva dal cielo" quei tragici momenti. "Abbiamo onorato le vittime di questo tragico avvenimento, perché ricordare è un dovere", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, al termine di una partecipata cerimonia che ha visto la deposizione di una corona di fiori sotto la lapide che ricorda i nomi di tutti i caduti.