Torino-Ceres, l’assessore Gabusi fa chiarezza: “Sì, primo treno a gennaio”

Ha voluto ribadirlo ancora una volta l’assessore ai Trasporti della Regione Marco Gabusi, sia per fare chiarezza che per dare una buona notizia ai tanti pendolari: entro gennaio riaprirà la linea ferroviaria Torino-Ceres.

Dopo gli annunci delle scorse settimane, accompagnati però da un po’ di sano scetticismo, Gabusi ha precisato: “Entro il mese di gennaio avremo il servizio da Torino a Ciriè e tra Ciriè e Germagnano finalmente operativo”.

Il finalmente è d’obbligo, perché tanta è stata l’attesa per questa importante infrastruttura. Il percorso, dopo un lungo iter, è praticamente giunto alla conclusione. Il 9 dicembre arriverà l’autorizzazione di messa in esercizio della linea e parallelamente dovrebbe pervenire decreto per il subentro di Regione a Gtt per la gestione della tratta. Un subentro che verrà ratificato oggi dal cda di Rfi.

Tra gli ultimi step l’atto notarile e i 15 giorni di collaudi da parte di Trenitalia: una volta ricevuto il nulla osta di sicurezza, la linea potrà essere operativa.

Inizialmente i treni passeranno ogni 30 minuti, per poi arrivare a una frequenza di un quarto d’ora a regime.