Nel centro di Torino sosta a pagamento per le domeniche prima di Natale

In vista delle festività natalizie e del tradizionale shopping per mettere i regali sotto l'albero, la sosta nel centro di Torino si pagherà anche nelle domeniche del 10, 17 e 24 dicembre .

Anche negli anni scorsi l'amministrazione aveva adottato il provvedimento per favorire la rotazione delle auto nelle strisce blu in un periodo in cui, complice l’apertura delle attività commerciali nei giorni di festa per l'acquisto dei doni, si verifica un maggior afflusso di persone nelle strade e nei negozi del centro.

La mappa

Di qui la scelta di fare pagare la sosta nei festivi pre-natalizi in via Po e vie limitrofe, così come nell'area attorno a piazza San Carlo, via Roma, piazza Solferino, piazza Vittorio, piazza Carlo Felice.