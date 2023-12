Il Moncalieri Jazz Festival celebra i suoi primi 25 anni con un libro scritto a quattro mani da Marco Basso e Ugo Viola

L'edizione numero 26 si è conclusa un mese fa con l'ennesimo successo, l'istrionico direttore artistico Ugo Viola ha già iniziato a progettare quella del 2024, ma per il Moncalieri Jazz Festival è stato doveroso celebrare i suoi primi 25 anni e lo ha fatto con un bel libro scritto a quattro mani dal maestro Viola assieme al giornalista e critico musicale Marco Basso. Montagna: "Altre 25 edizioni con Ugo Viola, anzi 50" La presentazione del volume è andata in scena in una fredda domenica di dicembre in una location prestigiosa ed esclusiva come il Castello Reale, alla presenza di una piccola folla di addetti ai lavori, ospiti e autorità, con uno sottofondo musicale che ha reso ancora più piacevole l'incontro. Dopo l'inno di Mameli, i saluti del comandante dei carabinieri Fabio Federici e del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna (che si è detto fortunato e felice ad essere il primo cittadino dei 25 anni del Jazz Festival, "ma ne avremo altri 25 anni, anzi 50 e anche di più grazie all'impegno di Ugo Viola), si è partiti ricordando l'edizione del 2020 andata in scena solo online causa pandemia. Ricordi, aneddoti, curiosità e personaggi

"Moncalieri Jazz Festival 25 anni di storia" più che un libro è un colloquio tra Ugo Viola e Marco Basso, un resoconto che spazia su un quarto di secolo tra episodi curiosi, personaggi, storie e foto esemplificative del jazz e della kermesse, in un rapporto che negli anni ha portato grandi momenti di spettacolo anche a Torino.

"La notte nera è il momento simbolo dell'evento per il grande coinvolgimento della città", ha sottolineato Ugo Viola, ricordando il grande palco che nell'ultima edizione ha richiamato migliaia di persone grazie al ballo, oltre ai cortili che hanno accolto moltissimi appassionati. "È come avere le chiavi della città per quella sera", ha detto con una punta di orgoglio il maestro, stuzzicato nei ricordi dal giornalista Gino Li Veli. E il ricordo è andato alla notte nera ospitata nel 2013 al Castello Reale, con l'auspicio che prossimamente il Jazz Festival possa tornare ad ospitare eventi e momenti anche nell'edificio simbolo della città. Scaricabile come audiolibro il giorno di Natale