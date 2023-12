Il nuovo centro di giustizia riparativa di Torino dove i reati vengono affrontati in modo diverso

Torino ha un nuovo centro di giustizia riparativa. Inaugurata questa mattina in via Carlo del Prete - negli spazi del Centro Lavoro - la sede del centro, introdotto dalla riforma Cartabia nel 2022, che ha legiferato su questo nuovo strumento giuridico. La giustizia riparativa, infatti, punta a risolvere i conflitti conseguenti a un reato, sia per quanto riguarda l'offeso sia per chi lo ha commesso, cercando di lavorare sulle conseguenze emotive e sociali dell'atto, grazie all'intervento di un mediatore.

In città era già presente la mediazione penale, strumento simile ma rivolto ai minori, mentre la giustizia riparativa si rivolge a chiunque abbia subito o commesso un reato, con il trauma che ne consegue. Come ha descritto Roberta Vicini, giudice tribunale per i minorenni, il reato opera come un'increspatura nella società e deve essere risolto, e a questo serve il centro di giustizia riparativa.

"Torino fu una delle prime città ad avere il centro di mediazione penale - ha commentato l'assessora alla sicurezza Gianna Pentenero - e oggi di fronte alla riforma Cartabia dobbiamo trasformare questo luogo nel centro di giustizia riparativa. Ci auguriamo che diventi uno spazio di riflessione, accoglienza e grandi opportunità offerte al tema della giustizia riparativa. È un luogo in cui si possono costruire relazioni positive".

"Qui il focus è su chi ha subito l'ingiustizia, non solo su chi la compie come nei processi penali - ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Jacopo Rosatelli - È un luogo più caldo dove chi si trova vittima di un reato, disorientato e in solitudine può trovare mediatori, assistenti sociali, psicologhe e psicologi e che lo fanno rientrare anche nell'ambito dei servizi sociali".